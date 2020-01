Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 40.000 de elevi din unitațile de invațamant preuniversitar din Sectorul 6 vor primi, incepand de luni, maști medicinale, pentru a se stopa raspandirea virusului gripal, anunța, intr-un comunicat de presa, Primaria Sectorului 6.Conform sursei citate, prin Centrul de Sanatate Multifuncțional…

- Un pacient in varsta de 43 de ani, cu diagnostic de gripa confirmat de analizele de laborator a decedat la Spitalul Judetean Sibiu, potrivit news.ro.”Va informam ca pacientul in varsta de 43 de ani pentru care analizele de laborator la Institutul Cantacuzino au confirmat prezenta virusului…

- Virusul gripal a afectat deja 70 de elevi din București, iar Direcția de Sanatate Publica a impus masuri clare și stricte. Cei care au reclamat dureri de cap, dureri musculare, febra sau durere in gat au fost trimisi imediat acasa. Astfel de triaje au fost facute in majoritatea unitatilor de invatamant.…

- Un barbat de 76 de ani, nevaccinat, a murit din cauza gripei porcine, la Spitalul Municipal Hunedoara. Acesta este primul deces din județ, in acest sezon, la care a fost confirmat virusul gripal AH1N1, transmite corespondentul MEDIAFAX.Barbatul in varsta de 76 de ani, din judetul Hunedoara,…

- Ake Goransson, in varsta de 61 de ani, un inalt funcționar suedez, a decedat, in noaptea de 30 spre 31 decembrie, la cabinetul medical de pe Aeroportul Otopeni. Decesul a starnit rumoare in presa suedeza,...

- Artista Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la varsta de 61 de ani, dupa o lunga suferința, a anunțat familia ei, citata de presa suedeza.Marie Fredriksson a murit la varsta de 61 de ani. Aceasta suferea de cancer."Cu profunda tristete va anuntam ca una dintre cele mai mari si mai iubite…

- Fosul politican Sorin Frunzaverde a murit astazi, la varsta de 59 de ani, din cauza unei boli incurabile, anunța Reper 24. Decesul a survenit in jurul orei 11.00, la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, acolo unde era internat fostul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin potrivit reper24.ro.…

- Cantaretul Mihai Constantinescu a murit la varsta de 73 de ani, dupa ce in luna mai a suferit doua stopuri cardio-respiratorii si a intrat in moarte cerebrala. Artistul era internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Decesul artistului a fost declarat pe 29 octombrie in jurul orei 19.00, transmite…