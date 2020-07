Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 2 ani din Focșani și-a inchis, vineri, mama pe balcon și s-a uitat liniștit la televizor. Femeia și-a alertat imediat soțul, aflat in fața blocului, care insa a constatat ca nici el nu poate intra in casa, deoarece cheia ramasese in ușa, pe interior, potrivit Mediafax.

- Au trecut șase luni de cand indragitul artist Mihai Constantinescu s-a stins din viața. Soția lui, Simona Constantinescu, a vorbit despre cum e viața de cand sufletul ei pereche a parasit aceasta lume, precizand și care este regretul cu care a ramas: ca ea și Mihai nu au devenit parinți.

- Secvențe șocante au fost surprinse in Alpii Italieni. Un baiat de 12 ani s-a intilnit cu un urs, iar unchiul sau, care a filmat totul, i-a salvat viața. I-a cerut sa ramina calm, sa nu se sperie și sa se indeparteze incet, fara mișcari bruște. Și, mai ales, sa nu se uite inapoi. Aceste imagini au fost…

- Polițiștii din Alba Iulia au reușit sa recupereze suma de 5.000 de euro, pe care o femeie i-a pierdut intr-o parcare din municipiu. Banii au fost gasiți de un barbat din Alba Iulia, la a carui ușa au batut, in scurt timp, polițiștii. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- Autoritațile locale dintr-o comuna din sudul Franței au gasit o soluție pentru redeschiderea plajelor, asigurandu-se ca oamenii vor respecta regulile de distanțare fizica, scrie Le Figaro. In schimb, trei comune situate in vestul Hexagonului au solicitat inchiderea plajelor lor, dupa ce vizitatorii…

- Un accident a avut loc in Focșani, in urma cu puțin timp. O mașina a acroșat un copil pe B-dul Brailei. Conform reprezentanților IPJ Vrancea, un barbat de 38 de ani, din municipiul Braila, in timp ce conducea un autoturism pe strada Brailei din municipiul Focșani, din direcția strada 1 Decembrie 1918…