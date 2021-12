Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai 14 ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital dupa ce a suferit arsuri la mani și fața. La spital va ajunge și mama minorului, care a suferit un atac de panica. Totul s-a intamplat in comuna Satu Mare in urma unui incendiu care a avut loc in Ajunul ...

- Un incendiu a izbucnit, astazi, 22 decembrie, la o locuinta in localitatea Sangeru, sat Miresu Mare.Se manifesta pe o suprafata de 120 mp generalizat la intreaga locuita.Din primele informatii sunt 2 victime din care una cu atac de panica si una cu arsuri. Un barbat de 72 de ani prezinta arsuri pe fata…

- O fata in varsta de zece ani a suferit un atac de panica, iar 15 locatari dintr-un bloc din Brosteni s-au autoevacuat, luni, dupa ce a izbucnit un incendiu in imobilul cu apartamentele in care locuiau, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, la sosirea echipajelor…

- O fata in varsta de zece ani a suferit un atac de panica, iar 15 locatari dintr-un bloc din Brosteni s-au autoevacuat, luni, dupa ce a izbucnit un incendiu in imobilul cu apartamentele in care locuiau, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, la sosirea…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc de apartamente din Sibiu. Doi copii au prezentat arsuri, iar medicii au intervenit de urgența. Aceștia erau conștienți și au fost transportați la spital. Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, flacarile au…

- Plt.adj. Lucian Gradinaru, se deplasa cu masina personala in spatele unui echipaj SAJ si a simtit miros de plastic ars. Din autosanitara iesea fum, astfel ca pompierul a oprit pentru a ajuta echipajul. Impreuna cu asistentul SAJ, a evacuat buteliile de oxigen si aparatura medicala din interior. Interventia…

- Un barbat din Tokyo a fost arestat dupa ce atacat mai mulți pasageri intr-un tren, iar 15 persoane au fost ranite. Martorii au filmat scena, iar mai multe imagini cu impact emoțional au fost publicate in mediul online. Oamenii se tem de viitoarele atacuri și spera ca oamenii legii vor remedia situația,…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit astazi, cu doua autospeciale pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Horodnicu de Sus, judetul Suceava.Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca adapostul de animale ardea generalizat. In incendiu,…