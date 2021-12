Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut și primele imagini cu incidentul de-a dreptul șocant care a avut loc seara trecuta, in Tulcea, atunci cand un copil in varsta de 13 ani care se afla la plimbare, cu bicicleta, a fost impușcat, din greșeala, de catre un polițist. Agentul de poliție a tras zece focuri de arma, in incercarea…

- Incident șocant, in urma cu puțin timp, in Turcoaia, judetul Tulcea. Conform primelor informații, se pare ca un copil pe bicicleta a fost impuscat, din greseala, de un agent de poliție. Adolescentul in varsta de 13 ani se plimba liniștit cu bicicleta, atunci cand a fost strapuns de un glonț. Iata cum…

- Incident grav, sambata seara, in localitatea Turcoaia din județul Tulcea, unde un copil de 13 ani a fost impușcat din greșeala de polițiștii care se aflau intr-o misiune de urmarire, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Incidentul…

- Un copil de 5 ani din SUA a fost impușcat mortal de un grup de adolescenti, in timpul filmarii unui videoclip pentru rețelele de socializare. Un adolescent de 13 ani a fost arestat și transferat intr-un centru pentru minori.

- Un copil de cinci ani a fost impuscat mortal in nordul Statelor Unite, in timp ce un grup de adolescenti filma un videoclip pentru a-l posta pe retelele de socializare, a anuntat sambata politia din orasul Brooklyn Park, statul Minnesota, relateaza AFP. Un baiat de 13 ani este suspectat ca…

- Un copil de cinci ani a fost impuscat mortal in nordul SUA, in timp ce un grup de adolescenti filma un videoclip pentru a-l posta pe retelele de socializare, a anuntat sambata, 27 noiembrie, politia din Brooklyn Park, in statul Minnesota. Potrivit Gun Violence Archive, incluzand sinuciderile, violența…

- Un copil de 5 ani a fost impușcat mortal in Statele Unite. Vinovat de tragedie este un adolescent de 13 ani. Tragedia a avut loc in orașul Brooklyn Park, statul Minnesota, in timp ce un grup de copii filmau un videoclip pentru rețelele sociale. Baiatul a fost arestat și plasat intr-un centru pentru…

- Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc marți dupa-amiaza in județul Salaj. Un copil a fost transportat la spital, anunța Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1H Jibou-Șimleu Silvaniei, in zona localitații…