- Un eveniment tragic a avut loc in centrul Madridului, in urma caruia un copil in varsta de 14 ani si-a pierdut viata in timpul celebrarii titlului obtinut de Atletico Madrid, informeaza marca.com.Mii de suporteri au iesit pe strazile capitalei spaniole dupa ce Atletico a invins, sambata, cu 2-1, pe…

- Un baiat de numai 10 ani a murit, sambata, dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. Martorii incidentului au sunat la 112 și au povestiti ca un copil a fost accidentat grav dupa ce a cazut peste el…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Celta Vigo, intr-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Spaniei. Golurile invingatorilor au fost marcate de Benzema ’20, ’30 si Asensio ‘90+4. Pentru gazde a inscris Santi Mina, in minutul 40. Tot…

- Diego Simeone incearca sa rastoarne eșecul de la București (0-1 cu Chelsea), sperand ca uruguayanul Luis Suarez, 34 de ani, va rupe seria neagra, maine, de la ora 22:00. Criza ofensiva e ingrijoratoare la Atletico Madrid. A schimbat echipa, insa tot nu poate rupe un tabu ce il bantuie de aproape șase…

- Getafe a blocat liderul Atletico Madrid, 0-0, și a aprins lupta la titlu in Spania, dar Diego Simeone nu intra in panica: „LaLiga e complexa și știm ca Real Madrid și Barcelona nu vor mai pierde puncte pana la final”. Atletico Madrid a risipit inca doua puncte din avansul de zece avut la inceputul returului…

- Atletico Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Villarreal, in etapa a XXV-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga, potrivit news.ro. Au marcat Pedraza '25 (a) si Joao Felix '89. Dupa acest succes, echipa lui Diego Simeone, lider in clasament, a acumulat…