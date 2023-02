Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta dupa-amiaza, la ora 16.20, politisti de la Politia Municipiului Resita au fost sesizati despre faptul ca in zona Minda un copac a cazut peste un autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca in timp ce un barbat de 43 de ani conducea un autoturism, pe DJ 582, din directia…

- Tragedie in familia unui tanar de 26 de ani. In noaptea de sambata spre duminica, acesta a murit in urma unui cumplit accident rutier. S-a intamplat in zona localitatii Grigorievca, raionul Causeni.

- Potrivit Centrului Infotrafic, citat de Radio Reșița, accidentul s-a produs pe DN 6, la kilometrul 413+300 de metri, in zona localitații Domașnea, jud. Caraș-Severin. In urma impactului au rezultat doua victime din autoturism, dintre care una a decedat, iar cealalta a suferit leziuni grave, fiind transportata…