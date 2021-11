Stiri pe aceeasi tema

- "Din primele date, un conducator auto in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, ar fi acrosat si accidentat un pieton in varsta de 14 ani. In urma evenimentului, din nefericire, pietonul a decedat", precizeaza IPJ Dambovita.Politistii efectueaza cercetarea la fata locului,…

- Un tanar de 14 ani a murit sambata dimineața iar alți trei minori au fost ușor raniți intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau 5 persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat…

- Trei persoane au murit pe DN7, in județul Dambovița, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un camion. La fața locului se afla numeroase echipaje de la SMURD și ambulanța, pompieri și Poliție. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN7 intre Slobozia Moara si Baldana. Au fost implicate un autoturism…

- Un accident rutier cumplit a avut loc, duminica, in Cluj-Napoca. O femeie de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta, a ricoșat și a lovit trei pietoni, informeaza realitateadecluj.net. Potrivit reprezentanților ISU Cluj, la…