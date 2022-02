Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca și-a fi lovit fiul vitreg in cap cu un cuțit a fost prins de polițiști și este acuzat de savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. El a fost prezentat Tribunalului Gorj, pe numele lui fiind emis un mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile. Barbatul a fost introdus in Centrul…

- Barbatul acuzat ca și-a fi lovit fiul vitreg in cap cu un cuțit a fost prins de polițiști pe strada Tismana, din Targu Jiu. Suspectul a fugit aseara de la locul faptei, un restaurant, unde au ramas soția acestuia și copiii femeii. Baiatul de 14 ani, ranit in urma incidentului, a ajuns la Spitalul din…

- Un barbat din Targu Jiu, județul Gorj, care a aruncat cu un cuțit spre soția și fiul sau, in timpul unui scandal in familie, gest in urma caruia baiatul a fost ranit grav, este cercetat penal Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, pe fondul unor discuții in contradictoriu, barbatul…

- Un barbat din Targu Jiu, județul Gorj, care a aruncat cu un cuțit spre soția și fiul sau, in timpul unui scandal in familie, gest in urma caruia baiatul a fost ranit grav, este cercetat penal

- Un tanar, de 14 ani, a ajuns aseara la spital, dupa ce a fost lovit accidental cu un cuțit in cap, intr-un restaurant din Targu Jiu. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in urma unei discuții in contradictoriu intre de doi soți, in timp ce se aflau intr-un local public, in prezența…

- Un accident a fost evitat in ultimul moment. Un copil a fost la un pas sa fie lovit de o mașina care a facut o depașire chiar pe trecerea de pietoni pe care acesta pornise, regulamentar, pentru a traversa strada. Totul s-a intamplat recent, in Baia Mare. Din imaginile surprinse de o camera de bord […]…

- Un șofer fara permis a fost urmarit, sambata, in trafic, in Tulcea, iar pentru a-l opri polițiștii au tras focuri de avertisment și apoi asupra fugarului. Barbatul a suferit rani la glezna, dar un glonț a ricoșat și a lovit un copil in varsta de 13 ani, care se afla pe strada. Incidentul s-a produs…

- Un copil, in varsta de 5 ani, și un barbat au fost raniți, in urma unui grav accident produs in aceasta seara, pe DN 2 E 85, in localiteatea Oreavul. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un camion de mare tonaj condus pe DN2E85, pe direcția Buzau catre Ramnicu…