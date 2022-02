Un copil de 14 ani a dat o spargere și și-a îngropat ”prada” la marginea satului 1.650 de euro, 200 de lire sterline și 300 lei a furat, miercuri noapte, un copil din comuna giurgiuveana Putineiu. Puștiul și-a ingropat ”prada”, dar a fost gasit rapid de oamenii legii. Joi dimineața, o femeie din comuna Putineiu sesiza polițiștii ca in casa parinților sai intrasera persoane necunoscute, care au sustras o suma de bani deloc de neglijat.Polițiștii au mers la fața locului, au constatat ca cele sesizate erau adevarate și au demarat ancheta. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca, in noaptea de 2/3 februarie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns fara drept, prin forțarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Ocna Mureș, județul Alba, parinții unui copil cu handicap, a avut parte de o experiența tare neplacuta la Cluj, cu Poliția Locala. Mai exact, oamenii au fost amendați cu suma de 2000 de lei, pentru ca au parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap, lucru pe care, de altfel, aveau…

- O familie din Ocna Mureș, județul Alba, parinții unui copil cu handicap, a avut parte de o experiența tare neplacuta la Cluj, cu Poliția Locala. Mai exact, oamenii au fost amendați cu suma de 2000 de lei, pentru ca au parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap, lucru pe care, de altfel, aveau…

- Un copil de 11 ani, cel mai probabil lovit de o mașina, a fost gasit sambata in coma la marginea unui drum din localiatea Deleni, județul Iași. Potrivit ISU Iași, autoritațile au fost alertate prin apel la 112 cu privire la faptul ca un copil este inconștient intr-un șanț din comuna Deleni. La fața…

- Un copil dintr-o comuna constanțeana a ajuns la spital cu multiple plagi, dupa ce petarda cu care se juca a explodat și l-a ranit grav la una dintre maini. Baiatul are 8 ani, este din comuna Oltina, iar incidentul a avut loc miercuri. Inițial, a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanța Constanța…

- Un minor, de 14 ani, din comuna Maeriste, a fost impuscat accidental, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o padure, de un barbat de 63 de ani, cu o arma de vanatoare pentru care nu detinea autorizatie, informeaza Agerpres . Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- "Din primele date, un conducator auto in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, ar fi acrosat si accidentat un pieton in varsta de 14 ani. In urma evenimentului, din nefericire, pietonul a decedat", precizeaza IPJ Dambovita.Politistii efectueaza cercetarea la fata locului,…

- Politistii sunt pe urmele unor hoti fara scrupule, care au profanat noua morminte dintr-un sat din Dambovita. Hotii au dezgropat inclusiv mormantul unui copil de doi ani, ingropat recent, de unde au luat mai multe bijuterii si aproape 10.000 de lei.

- Parinții elevilor de la liceul din Marginea cer cursuri dupa formatul clasic, cu prezența fizica. Copiii lor au de suferit din cauza incompetenței autoritaților - spun ei.„A ajuns cuțitul la os, nu mai acceptam”, „In anii trecuți nu erau WC-uri, nu era apa și incepeau școala copiii”, „Vrem la școala”,…