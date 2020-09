Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 13 ani din Nigeria a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat de blasfemie deoarece ar fi folosit un limbaj inadecvat la adresa lui Allah. UNICEF blameaza decizia si sustine ca pedeapsa contravine legislatiei nigeriene. Omar Farouq, in varsta de doar 13 ani, a fost…

- Un italian condamnat pentru mai multe crime a reușit sa pacaleasca din nou sistemul penitenciar. Este pentru a patra oara cand primește o zi libera, dar nu se mai intoarce la inchisoare, relateaza The Guardian.

- Continua cosmarul lui Harry Maguire in Grecia. Capitanul lui Manchester United a fost arestat in urma cu cateva zile in Mykonos. Se afla in vacanta alaturi de sora si fratele sai, de iubita si de un grup de prieteni. Totul a inceput dupa un conflict intr-un bar, cu un alt grup de petrecareti. La aparitia…

- Fostul ministru de Finante, Darius Valcov, a fost condamnat pe fond la 6 ani si 6 luni de inchisoare intr-un dosar de coruptie de pe rolul Tribunalului Dolj. Fostul consilier al Vioricai Dancila mai are o condamnare nedefinitiva de 8 ani de inchisoare la Inalta Curte.

- Traian Ogagau a fost condamnat la un an de inchisoare, cu suspendare, de judecatorii nasaudeni. Pedeapsa vine in urma unui incident din trafic, in 2016. Decizia nu e finala, putand fi atacata. In noiembrie 2016, primarul orașului Singeorz Bai a fost oprit in trafic. Acesta a refuzat sa sufle in aparatul…

- Sorin Strutinsky, condamnat, luni, la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție, a fost dat in urmarire naționala, iar polițiștii din Constanța fac demersuri pentru emiterea unui mandat european de arestare.Poliția Constanța a transmis, luni, ca polițiștii din cadrul Serviciului…

- Curtea de Apel Craiova l-a condamnat, miercuri, pe agentul de poliție Gabriel Negoita la 7 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru mai multe de fapte de luare de mita, anunța site-ul de știri gorjonline.ro.De asemenea, Gabriel Negoița a primit și pedeapsa complementara a interzicerii dreptului…

- Adolescentul britanic ce a aruncat un copil francez în vârsta de șase ani de pe platforma de la etajul zece al celebrei galerii de arta Tate Modern din Londra a fost condamnat la cel puțin 15 ani de închisoare, transmite Reuters. Jonty Bravery, care la momentul incidentului…