Un fugar pacalește poliția din Brandenburg, landul cu același nume din estul Germaniei, de 2 zile. Are 13 ani și i-a furat mașina bunicului sau, relateaza Bild. Automobilul este un Mercedes E 350 negru din 2012, 305 CP, cu cuție automata.Copilul iși vizita bunicii, in Glienicke/ Nordbahn. Iar duminica dupa-amiaza a sustras cheia mașinii Mercedesul Clasa E, parcata in fața casei, și dus a fost!Cand bunicul a observat ca nepotul și mașina au disparut, l-a sunat pe tatal vitreg al baiatului, care a alertat poliția.Baiatul este cunoscut agenților pentru diverse infracțiuni marunte. Nu este responsabil…