- Un copil in varsta de 12 ani a fost injunghiat, luni dupa amiaza, in parcarea unui centru comercial din localitatea sibiana Selimbar.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, in urma unui apel la 112, la fata locului au intervenit mai multe echipaje de politie si jandarmi, precum si luptatori…

- Accident grav in Maramureș! Trei femei și un copil in varsta de 6 ani au ajuns de urgența la spital, in urma unui accident auto in localitatea maramureșeana Rogoz. Iata cum a avut loc incidentul!

- Aviația israeliana a lovit ținte Hamas din Gaza, sambata noapte, a anunțat armata israeliana, conform The Guardian și Reuters . E vorba de o escaladare a ostilitaților dupa ce focuri trase la granița anterior au dus la ranirea unui soldat israelian și a 41 de palestinieni. Soldatul israelian și un…

- In noaptea de miercuri spre joi, salvamontiștii din Sibiu și Argeș au intervenit in Munții Fagaraș pentru salvarea unei persoane care a cazut din peretele Lespezi catre Calțun, victima aflandu-se la 80 de metri in abrupt. Din pacate, o alta persoana a decedat. Un turist decedat și altul ranit in Munții…

- Caz de-a dreptul șocant in Bistrița Nasaud! Un baiețel in varsta de doar un an și jumatate a ajuns in stare extrem de grava la spital. Medicii de la unitatea medicala au descoperit ca cel mic fusese batut, iar principalii suspecți in acest caz sunt mama lui și iubitul acesteia, in condițiile in care…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter in urma unui accident mortal din Constanța. Doua autoturisme și un camion au fost implicate in teribila tragedie. O femeie in varsta de 42 de ani și-a pierdut viața in urma impactului.