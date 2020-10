Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat din Egipt a murit de infarct, dupa ce a jucat ore in șir un joc video popular online. Parinții copilului de 12 ani au intrat in camera lui și l-au gasit lipsit de reacție, cu jocul PlayerUnknown's Battlegrounds inca ruland pe mobilul lui, scrie digi24.ro.

- Sa nu uitam despre live-urile de pe Facebook, care au adus moartea soferilor chiar sub ochii prietenilor care le urmareau transmisiunile, scrie Digi24.ro. "Lumea in care noi am intrat este o lume in care ne proiectam mintea vizual. Tehnologia, in ultimii ani, a permis ca oamenii sa captureze…

- Ultima fotografie inainte de moarte. Potrivit datelor Poliției, din 2014 pana in prezent, 70 de copii și tineri au murit electrocutați, urcandu-se pe vagoane de tren, in cautarea unui selfie ieșit din comun. Alții au uitat de volan, mai preocupați de live-ul de pe Facebook, și au sfarșit pe șosea, sub…

- Un copil in varsta de 13 ani din Thailanda a murit dupa ce a fost obligat de un profesor sa faca 100 de sarituri, ca pedeapsa pentru ca nu și-a facut tema. Conducerea școlii și-a prezentat scuzele fața de parinți și le-a transmis ca vor contribui cu tot ce este nevoie pentru a-i ajuta, relateaza Mirror.Potay…

- Raluca Turcan a afirmat la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca scoala incepe in mod obligatoriu pe 14 septembrie si ca orele de curs nu sunt facultative, raspunzand la intrebarea privind posibilitatea unui chiul in masa al elevilor in contextul pandemiei. "Scoala nu este facultativa. Scoala…

- Milioane de copii se intorc la școala saptamana aceasta in Spania, iar mulți parinți și profesori se tem ca sistemul educațional nu este pregatit pentru a funcționa in siguranța, in condițiile in care numarul de cazuri COVID este destul de mare in unele regiuni ale țarii, scriu El Mundo și AFP. Așa…

- Presedintele iranian a avertizat ca spitalele din tara vor avea de doua ori mai multe paturi pentru a trata pacientii infectati cu noul coronavirus. Autoritatile din Iran au raportat ca 269.440 de oameni au fost infectati cu COVID-19. "Daca astazi ne bazam pe acest raport, care spune…