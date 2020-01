Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, micuța a cazut pe scari, de la etajul doi și a fost grav ranita. A fost transportata la un spital de copii, iar apoi dusa la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde medicii au operat-o de urgența. Din nefericire, aceasta a decedat astazi. In acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere…

- Gest extrem la o scoala din judetul Cluj! O eleva de clasa a cincea a bagat spaima in colegi si profesori, dupa ce a fost gasita, prabusita, in curtea scolii. Cazuse de la etajul unu al cladirii. Din fericire, nu si-a pierdut viata.

- Joi dimineața, inainte ca orele sa inceapa, o copila in varsta de 11 ani a cazut de la etajul intai al școlii la care invața. Din primele cercetari, polițiștii din județul Cluj spun ca ar putea fi vorba despre o tentativa de sinucidere.

- S-a pornit dimineața la școala, însa n-a mai ajuns la ore. Este vorba despre Nichita Krainii, un baiat de 12 ani, transmite Știri.md. Minorul este locuitor al satului Sloboda Rașcov din raionul Camenca. Presa de peste Nistru scrie ca nu este prima data când baiatul…

- Copilul de trei ani care a cazut impreuna cu bunicul sau pe casa scarii, de la etajul al doilea al unui bloc din Bistrita, a murit. Baiatul suferise un traumatism cranio-cerebral si mai multe leziuni.

- Incidentul s-a petrecut in urma cu patru zile zile, la Liceul Economic Tehnologic "Nicolae Iorga". Baiatul de 11 ani a avut in urma cu cateva zile un conflict cu fiica agresorului. I-ar fi vorbt urat si mai apoi i-a trantit telefonul. Fata si-a sunat tatal, care intr-o criza de furie a venit la scoala.…

- Un baiat de 17 ani a murit luni dimineata de mana mamei sale. Femeia i-a taiat gatul copilului sau si l-a injunghiat in abdomen dupa o cearta. Incidentul a avut loc luni dimineața in localitatea Saveni, judetul Botosani. Dupa o cearta in familie, femeia de 52 de ani a pus mana pe cutit si si-a injunghiat…

- Baiatul este elev la Liceul 'Stefan Diaconescu' din Potcoava si a plecat de la scoala vineri, in jurul orei 16,20. 'La data de 1 noiembrie a.c., in jurul orei 19,20, politistii din cadrul Politiei orasului Potcoava, au fost sesizati de o femeie din localitate, cu privire la faptul ca minorul Groza…