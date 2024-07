Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, copil la volan! Polițiștii de la Darabani au facut dosar penal unui adolescent depistat in trafic Miercuri, polițiștii din Darabani au oprit pentru control, pe raza localitații Baranca, un autoturism, condus de un minor, de 16 de ani, din aceeași localitate. In urma verificarilor efectuate…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un tanar, de 26 de ani, din Targoviște, in timp ce conducea un autoturism pe strada Șoseaua Gaești, in municipiu, cu viteza de 152 km/h, inregistrata de aparatul radar, pe un sector de drum unde viteza legala de deplasare este de 50 km/h. Astfel,…

- Dosar penal intocmit de polițiști dambovițeni pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au oprit pentru control pe DJ 712A, in localitatea Manga, un autoturism condus de un barbat de 26 de ani, din comuna Voinești. In urma verificarilor…

- Șofer mort de beat, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au oprit pentru control pe drumul național 7, in comuna Tartașești, un autoturism condus de un tanar, de 26 de ani, din comuna. In urma testarii cu aparatul etilotest, barbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 1,30 mg/l alcool…

- La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 38 de ani, care a condus un moped pe soseaua Constantei fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat…

- Miercuri, 29 mai a.c., la ora 08.10, pe drumul județean 110 E, in localitatea Plopiș, polițiștii Postului de Poliție Plopiș au depistat in trafic un tanar de 24 de ani, din localitate, in timp ce conducea un moped neinmatriculat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Un autoturism BMW in valoare de peste 150.000 lei, care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie, a fost descoperit de politistii de frontiera ieseni, dupa ce au oprit in trafic, pentru control, un vasluian. Autoturismul marca BMW X6, condus de un vasluian de 58 de ani, a fost oprit…

- La data de 26 aprilie a.c., la ora 20.50, pe drumul comunal 16, in localitatea Noțig, polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau au oprit in trafic pentru control un moped condus de un localnic de 16 ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca tanarul nu deține permis de conducere pentru…