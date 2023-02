Un copil de 11 ani a fost mușcat de trei câini care au scăpat dintr-o curte din Botoșani – SURSE Baiatul in varsta de 11 ani a fost mușcat, duminica dimineața, in timp ce se afla pe strada de trei caini scapați dintr-o curte din Botoșani. Copilul a fost transportat la spital pentru ingrijiri, au transmis surse judiciare pentru Libertatea. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in Botoșani undeva la periferie, iar potrivit primelor date copilul de 11 ani se pliba pe starda in momentul in care a fost atacat de trei caini. El a fost salvat de vecinii care l-au auzit strigand dupa ajutor. In urma incidentului a fost transportat la spital conștient, insa prezenta mai multe plagi la nivelul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Panica in Botoșani! Polițiștii au fost sesizați ca, pe o strada de la periferie, a fost gasit un copil de doar 11 ani care a fost mușcat de caini. Ajunși la fața locului, polițiștii au gasit copilul conștient, dar cu multiple rani pe corp. Baiatul a fost transportat de urgența la spital pentru a i se…

- Momente de groaza pentru un copil de 13 ani, care a ajuns victima unei haite de caini. Aflat pe un moped, baiatul a fost atacat de patrupede. Incidentul a avut loc intr-o comuna din județul Teleorman. Copilul de 13 ani este din Capitala. Marți, cand s-a intamplat totul, baiatul se afla in vizita bunici,…

- Un copil de 13 ani din București, aflat pe un moped, a fost atacat, marți, intr-o comuna din Teleorman, de 6 caini comunitari. Baiatul, aflat in vizita la bunici, in comuna Conțești, județul Teleorman, in timp ce se deplasa pe un moped, a fost atacat de 6 caini comunitari. Copilul a reușit sa se refugieze…

- In microbuzul scolar se afla si un cadru didactic. La spital a ajuns soferul masinii de paine. Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, in localitatea Iezer, din judetul Botosani. In eveniment au fost implicate o masina de transport paine si un microbuz scolar. In autoutilitara se afla doar…

- Surse au declarat ca minora era de la un centru pentru copiii, fiind ucisa cu aproximativ 25 de lovituri. A fost declarat decesul.La data de 31 decembrie 2022, polițiștii din Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in comuna Trușești, o minora ar fi fost injunghiata in strada. Echipajul…

- Agresorul a acționat noaptea. A intrat in casa fostei iubite, inarmat cu un cuțit și a atacat-o in timp ce dormea. Țipetele femeii au trezit copiii care au sarit sa o ajute.Baiatul, in varsta de 14 ani, a fost taiat pe braț de mai multe ori, iar sora lui, de 12 ani, a fost stropita cu apa oparita. Femeia…

- Un baiat de doi ani a fost inghițit, apoi scuipat de un hipopotam in timp ce se juca langa casa sa. Paul Iga a fost prins cu gura de un hipopotam in timp ce se afla in apropierea Lacului Edward din Uganda. Un localnic a fost martor la incident și a inceput sa arunce cu pietre in animal pentru a-l opri,…

- Barbatul de 38 de ani a fost transportat, miercuri seara, la spital, dupa ce medicii de pe ambulanța au reușit sa-l resusciteze, scrie ziarul local Observatorul Prahovean. Incidentul a avut loc in aceasta seara pe Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino din Ploiești. Barbatul curața cisterna care anterior…