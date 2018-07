Un copil de doar 11 ani a fost grav ranit și a ajuns de urgența la spital marți seara, dupa ce a cazut de la o inalțime de cinci metri. Baiatul se juca fotbal cu prietenii lui și a vrut sa recupereze mingea pe care au dat-o in afara terenului. Acesta s-a urcat pe un zid, […] The post Un copil de 11 ani a cazut in gol langa un teren de fotbal din Pitești. A ajuns de urgența la spital appeared first on Cancan.ro .