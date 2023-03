Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a fost depistat in trafic de politisti conducand o masina in localitatea dambovițeana Voia si in autoturism mai era un copil, de 11 ani, anunța IPJ Dambovita. „La data de 28 februarie, in jurul orei 16.27, politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au oprit pentru control, pe…

- Luni, 23 ianuarie a.c., la ora 21.45, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier Zalau au depistat in trafic, un tanar de 20 de ani, din Zalau, in timp ce conducea un autoturism, existand suspiciunea ca s-ar afla sub influența substanțelor psihoactive, in urma rezultatului…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de joi, 19 Ianuarie 2023, ora 20:30, pe DN14, in zona localitații Tarnava din județul Sibiu. Polițiștii rutieri au stabilit ca mașinile erau conduse din sensuri opuse, iar coliziunea s-ar fi produs pe fondul patrunderii pe contrasens.In urma accidentului…

- "In aceasta dimineața, in jurul orei 05,00, polițiștii rutieri au intervenit la un autoaccident produs pe DN 14, la intrarea in Slimnic dinspre Mediaș.Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Mediaș spre Sibiu, pe un tronson in curba la stanga, o femeie…

