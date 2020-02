Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani din Teleorman este suspect de coronavirus, dupa ce a inceput sa faca febra peste 39 de grade și tatal lui s-a intors din Lombardia, zona aflata in focarul din Italia, a declarat joi la Antena 3 primarul comunei Blejești. „Tatal copilului s-a intors marti din Lombardia, a intrat…

- Alerta in judetul Teleorman dupa ce parintii unui copil de zece ani, cu domiciliul in localitatea Blejesti, a prezentat simptomele infectiei cu coronavirus, scrie antena3.ro. Primarul Pietreanu Narcis a declarat ca tatal minorului a intrat recent in tara pe la vama Nadlac, venind din regiunea Lombardia,…

- Autoritatile italiene au anuntat joi ca numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns la 14, iar cel al persoanelor infectate este de 530, potrivit Corriere della Sera, scrie news.ro.Joi au fost inregistrate doua noi decese. Intr-un comunicat transmis de agentia de Protectie Civila se arata…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- O femeie de 66 de ani a fost izolata, miercuri seara, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, dupa ce s-a intors din Italia, țara europeana cea mai afectata de epidemia de coronavirus. Potrivit medicilor, aceasta „se inscrie in definiția de caz” și ii vor fi recoltate probe pentru analize.Femeia…

- Autoritatile judetuilui Olt au luat masuri de prevenire si control specifice noului Coronavirus si au pus la dispozitia cetatenilor un numar de telefon al Departamentului de Sanatate Publica unde pot apela in caz ca prezinta simptomele specifice coronavirusului. Prefectul județului Olt, Florin-Constantin…

- 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, sunt in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost amanate.In plus, au fost anulate si turnee…

- O romanca in varsta de 42 de ani trece printr-un teribil moment de cumpana, pe un pat de spital din Chiari, de langa Brescia, din regiunea Lombardia.Pe 20 noiembrie, s-a simțit rau și a mers la spital. Ea li s-a vaitat doctorilor de dureri, dar aceștia au trimis-o acasa, a notat rotalianul.com.„Le-a…