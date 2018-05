Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani din judetul Iasi a urcat pe un vagon care a luat foc si a suferit arsuri pe 60- din suprafata corporala. Acesta a fost dus constient la Spitalul din Pascani, iar avionul SMURD l-a preluat de acolo si l-a transferat la o unitate medicala din Bucuresti - Spitalul Grigore Alexandrescu.…

- Un copil de numai 2 ani din Suceava a ajuns la spital in stare foarte grava, dupa ce s-a intoxicat cu o substanța coroziva. Din cauza arsurilor suferite, personalul medical al spitalului sucevean a hotarat transferul micuțului la o clinica din județul Iași, pentru tratament de ...

- Un adolescent de 15 ani a ajuns azi, 13 aprilie la Urgențele Spitalului Județean dupa ce a fost ințepat cu o furca in zona inimii. Incidentul a avut loc in zona balții de la Adrian. Tanarul care l-a ințepat a fost identificat. Victima se afla in stare critica. Polițiștii au deschis o ancheta in acest…

- Un copil de doi ani a ajuns, in stare grava, la spital dupa ce s-a electrocutat la un bancomat din oras. Baietelul are arsuri la o mana si se afla acum sub supravegherea medicilor de la Spitalul Municipal din Oradea.

- Un baiat din judetul Iasi, Romania a ajuns, joi, in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din oras, dupa ce s-a strangulat accidental la locul de joaca. Prognosticul medicilor este rezervat in acest caz.

- Un baiat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din oras, dupa ce s-a strangulat accidental la locul de joaca. Prognosticul medicilor este rezervat in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Victima s-a ranit in urma unui scurtcircuit electric produs in urma cu mai bine de 15 ore de la prezentarea la Spitalul Harlau. „Pacientul prezenta arsuri pe 30- din suprafata corporala, cu localizare la nivelul pavilioanelor auriculare, la nivelul ambelor maini si pe torace posterior. Barbatul a suferit…

- Un baietel in varsta de doi ani din localitatea Duda-Epureni, judetul Vaslui, a fost transportat de la Spitalul Husi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. "Este vorba despre un baietel de doi ani, din localitatea Duda-Epureni, care a fost adus la Spitalul Husi, dupa ce s-a impiedicat…