Un baiat de numai 10 ani a murit, sambata, dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. Martorii incidentului au sunat la 112 și au povestiti ca un copil a fost accidentat grav dupa ce a cazut peste el […]