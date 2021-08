Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din California a murit dupa s-ar fi infectat din apa unui lac o amiba. Bacteria extrem de rara, intalnita in ape dulci și numita Naegleria fowleri, se hranește cu creierul uman și de cele mai multe ori provoaca moartea. Baiețelul de șapte ani a ajuns la spital cu dureri severe de cap și cel…

- Un baietel a fost muscat de picior de un sobolan sub ochii parinților. Baiețelul, in varsta de 2 ani si sapte luni a fost atacat de șobolan și mușcat. In urma cu doua saptamani, un tanar a fost mușcat d edeget de un șobolan, in zona Pieței Romana. Parinții au ieși la plimbare in cartierul […] The post…

- Un copil, in varsta de doar un an, a decedat dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Tragicul incident a avut loc in Bihor. Parinții au dat vina pe echipajul SMURD și i-au luat la bataie. Copil decedat dupa ce s-a inecat cu o bomboana Parinții i-au oferit celui mic o bomboana, apoi a urmat […] The post Ingrozitor!…

- Un baiețel de 7 ani și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla cu parinții sai intr-o vacanța in SUA. Micuțul a fost strivit de ușile unui lift de la casa unde familia era cazata. Acest incident s-a intamplat chiar dupa ce in urma cu cateva zile autoritațile de reglementare au anunțat producatorii de ascensoare…

- Salvamarii constanțeni au fost nevoiți sa intervina pe plaja din Tuzla pentru eliberarea unui barbat ingropat in nisip pana la gat, de prietenii sai, care l-au lasat acolo. Mai mulți tineri și-au ingropat un prieten in nisip, dupa ce au baut mai multe pahare de alcool, pe plaja din Tuzla. Ca sa ii faca…

- Un baiat de sapte ani a murit dupa ce a fost trantit la sol de 27 de ori de antrenorul sau si de colegii lui, in timpul unui antrenament de judo, informeaza marca.com, arata News.ro. Aceasta tragedie, care a fost dezvaluita de NDTV, s-a petrecut, la 21 aprilie, in Taiwan. Baietelul…

- O plaja din Rio de Janeiro a fost acoperita de trandafiri in memoria celor 500 de mii de persoane care au murit in Brazilia de COVID-19. Oamenii au infipt in nisip tarusi de care erau legate florile si au scris pe bucati de panza numele victimelor. Initiativa apartine unui ONG.