- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la un club din Timișoara, iar zeci de pompieri au stins imediat flacarile care amenințau sa ajunga și la alte cladiri din apropiere, potrivit ziarului Opinia Timișoarei.Alarma s-a dat, miercuri seara, in jurul orei20.30 la un club din Timișoara. Potrivitautoritaților,…

- Pompierii din Bistrița-Nasaud intervin la un incendiu care are loc in zona orașului Sangeorz Bai, la o casa izolata in camp. Un copil de 10 ani a suferit arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului și a fost preluat de paramedicii SMURD pentru a fi transportat la spital. Un incendiu puternic se…

- Pompierii nemteni au intervenit pentru a stinge un incendiu de vegetatie uscata, de amploare, izbucnit in localitatea Sabasa. Flacarile au izbucnit luni, 11 mai, dar chiar si a doua zi, desi incendiul a fost localizat, mai existau focare de mici dimensiuni, iar pompierii continuau interventia. Suprafata…

- Militarii pompieri de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in urma cu putin timp, prin telefonul de urgenta 112, sa stinga focul izbucnit in satul Lazu, comuna Agigea.Potrivit apelantului este vorba despre un incendiu la un atelier de tamplarie situat in strada Axente Sever. ...

- Incendiu devastator, sambata seara, la o haladin județul Suceava. Flacarile s-au extins cu repeziciune din cauza vantului,iar pompierii au dus o lupta contracronometru cu focul. Din fericire nu auexistat victime.Incendiul a izbucnit in Cornu Luncii, județulSuceava, in jurul orei 20.00. Alarma a fost…

- Incendiu forestier care a izbucnit saptamana trecuta in zona de excludere din jurul centralei de la Cernobil, unde in 1986 a avut loc cel mai grav accident nuclear din istorie, se extinde.Potrivit presei straine, focul inca nu a fost stins, iar pompierii lupta cu flacarile.

- Incendiile de vegetație și-au facut simțita prezența in tot vestul țarii. Nu doar in Hunedoara și in Timiș, dar și in Caraș-Severin. Pompierii s-au luptat cu flacarile ore intregi. Flacarile au mistuit noua hectare de padure in Caraș-Severin. Incendiul a avut loc in Ocolul Silvic Moldova Noua. Zeci…