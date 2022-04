Stiri pe aceeasi tema

- Cei care gazduiesc refugiati din Ucraina pot beneficia de decontarea unor sume, potrivit HG. 336 din 11 martie, in baza unor documente pe care trebuie sa le depuna la primariile din localitatile de domiciliu. Se deconteaza 20 de lei pe zi pentru fiecare persoana gazduita, bani cheltuiti pentru hrana…

- Potrivit reprezentanților Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara, pana astazi in orașul nostru aproximativ 1.000 de refugiați au solicitat și primit ajutor la Centrul de suport pentru refugiații ucraineni Timișoara pentru Ucraina. Centrul funcționeaza non-stop la Direcția de Asistența…

- Continua sa soseasca refugiați din Ucraina la Timișoara. Potrivit reprezentanților Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara, pana astazi in orașul nostru aproximativ 1.000 de refugiați au solicitat și primit ajutor la Centrul de suport pentru refugiații ucraineni Timișoara pentru Ucraina.…

- Din acest weekend, Casa Tineretului din Timișoara gazduiește un spațiu de cazare pentru refugiații din Ucraina aflați in tranzit. A fost creat in urma inchiderii centrului de vaccinare de la demisolul cladirii. S-a deschis și un centru de suport la Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara…

- Un numar nou de telefon inființat la nivelul Direcției de Asistența Sociala vine in sprijinul persoanelor cu dizabilitați din Timișoara: 0356 429 494. Apelabil de luni pana vineri, in intervalul 8-16, numarul de telefon a fost inființat la sugestia timișorenilor pentru a scurta timpii de așteptare a…

- Ceea ce am anticipat in articolul publicat in 20 ianuarie – “Am scos-o la pensie pe Rodica Surducan: ANFP confirma dezvaluirile facute de ziarul nostru și ii cere lui Fritz demiterea șefei DASMT!” – s-a intamplat.

- Mitropolitul Banatului a luat astazi pranzul, de sarbatoarea Sfantului Ioan, cu zeci de oameni sarmani care pana de curand au trait pe strazile Timisoarei, iar acum beneficiaza de serviciile Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Mitropolitul Banatului IPS Ioan Selejan iși sarbatorește…

- Mitropolitul Banatului a luat astazi pranzul, de sarbatoarea Sfantului Ioan, cu zeci de oameni sarmani care pana de curand au trait pe strazile Timisoarei, iar acum beneficiaza de serviciile Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Mitropolitul Banatului IPS Ioan Selejan iși sarbatorește…