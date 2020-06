Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 17 ani a murit intr-un accident cu motocicleta in seara zilei de ieri. Adolescentul se deplasa pe o motocicleta inmatriculata in Italia.Potrivit politiei,la un moment dat, el a pierdut controlul asupra ghidonului si motocicleta a derapat de pe carosabil.

- Baiatul este fiul unei familii de turci, cunoscuta pentru implicarea in traficul cu droguri, de aceea prima ipoteza luata in calcul de politisti a fost aceea a unei reglari de conturi intre traficanti. Totusi, se pare ca motivatia rapitorilor ar fi fost banii. De altfel, sunt informatii - neconfirmate…

- Au trecut șase luni de cand indragitul artist Mihai Constantinescu s-a stins din viața. Soția lui, Simona Constantinescu, a vorbit despre cum e viața de cand sufletul ei pereche a parasit aceasta lume, precizand și care este regretul cu care a ramas: ca ea și Mihai nu au devenit parinți.

- Noi detalii in cazul Denisei Unchiașu, copila de 15 ani gasita in padure. Adolescenta a fost gasita moarta in padure, dupa ce le-a spus parinților ca merge sa-și cumpere o inghețata. Ce a facut, de fapt, copila inainte sa-și dea ultima suflare? Parinții nu cred deloc in varianta sinuciderii!

- Ardern a spus ca oamenii au sugerat totul, de la saptamana de munca mai scurta la mai multe sarbatori publice, ca mijloc de stimulare a economiei și de incurajare a turismului intern, in timp ce granițele raman inchise strainilor Comentariile informale ale primului ministru i-au incantat pe neozeelandezii,…

- Judecatorii l-au condamnat pe un ieșean de 37 de ani. Individul a fost pedepsit pentru ca și-a batut nevasta insarcinata in luna a opta. Femeia a nascut fatul mort. Ambulanța a fost anunțata abia dupa șapte ore de la incident. Un ieșean a fost condamnat ieri de judecatori, dupa ce a fost acuzat ca…

- Un barbat de 69 de ani din municipiul Iasi, Toader Croitoru, a fost dat disparut zilele trecute. Din pacate, familia acestuia a primit duminica o veste ingrozitoare. Barbatul a fost gasit spanzurat intr-o padure. Politistii au deschis un dosar penal in acest caz.

- Astazi, orele 20.00 politiștii au identificat in vegetația de pe malul unei balți de pescuit din localitatea Oreavu, comuna Gugești, un cadavru ce pare a fi al minorului plecat de la domiciliu din data de 22 martie a.c. Acesta urmeaza a fi scos din locul in care a fost identificat cu ajutorul reprezentanților…