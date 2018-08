Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijinul populatiei pentru gasirea unui minor disparut.La data de 30.08.2018 orele 19:00 Politia Sectorului 3, a fost sesizata despre disparitia minorului GONEA FILIP din zona piata Alba Iulia, din Sectorul 3. Baiatul are 13 ani, 1,84 m inaltime, 83 de kg, ochi caprui, parul…

- Politia Capitalei a prezentat, miercuri, un punct de vedere fata de situatia aparuta dupa ce un agent de politie rutiera i-a cerut, luni, unui sofer care circula pe o strada din Sectorul 1 al municipiului Bucuresti sa dea jos de pe autoturism un drapel tricolor.

- Anchetatorii care investigheaza violentele de la mitingul diasporei din Piata Victoriei fac apel la populatie pentru identificarea unui individ care ar putea avea legatura cu sustragerea armei jandarmeritei batute de huligani.

- Geamurile sediului din Sectorul 6 apartinand unui partid politic au fost sparte, la fata locului fiind efectuate cercetari, anunta Politia Capitalei. Surse judiciare au declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca este vorba despre sediul PSD.

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte ...

- O adolescenta in varsta de 15 ani a disparut de la domiciliul din Giroc, in 19 iulie. Alisea Mareike Tikva a plecat de acasa și nu s-a mai intors. The post O minora a disparut din Giroc. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a o gasi appeared first on Renasterea banateana .

- Copiii de la o gradinița din București au ajuns la spital cu simptome ale unei toxiinfecții alimentare dupa ce ar fi consumat mancarea preparata in unitatea de invațamant. Pana in acest moment la camerele de garda s-au prezentat 10 copii insoțiți de parinți. Polițiștii Secției 11 au inceput o ancheta.…