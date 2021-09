Un copil cu armă, pe Facebook-ul Poliției Române. Deși modificată, fotografia a stârnit valuri de reacții Fotografia modificata a unui copil, care ține in mana un pistol mitraliera, a fost postata pagina oficiala de Facebook a Poliției Romane. Imaginea insoțește un mesaj de promovare a concursului de admitere in școlile de poliție . Este evident ca cel cu arma și imbracat in uniforma trupelor speciale ale MAI este un adult și ca fața copilului a fost adaugata ulterior. Cu toate astea, postarea a fost urmata de un val de comentarii ironice, multe facand referire la asocierea ciudata dintre un copil și arma: ”Copil taliban cu pușca”, ”Asta din poza are 1,35 inalțime, traiasca poliția”, ”Ii duceți ajutor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

