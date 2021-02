Un copil ce se înecase cu o bomboană, salvat cu ajutorul dispecerului de la 112 Un copil de doi ani din județul Argeș care se inecase cu o bomboana a fost salvat cu ajutorul indicatiilor dispecerului de la 112. O persoana a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunța ca micutul nu mai are nicio reacție, iar dispecerul i-a explicat apelantului ce trebuie sa faca și copilul a fost salvat, transmite Mediafax. Incidentul a avut loc miercuri, in localitatea Bughea de Jos din judetil Arges. O persoana a sunat la 112 pentru a anunța ca un copil și-a pierdut cunostinta dupa ce a inghițit o bomboana. ”In cursul zilei de ieri, un apel pe numarul unic de urgența 112 a fost preluat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in urma cu o zi, atunci cand o persoana a sunat la 112 pentru a anunța ca un copil și-a pierdut conștiența dupa ce a inghițit o bomboana.”In cursul zilei de ieri, un apel pe numarul unic de urgența 112 a fost preluat de dispecerul nostru plutonier major Burcea Adrian. Apelantul…

- Instructiunile unui dispecer de la 112 care a explicat telefonic parintilor disperati ce au de facut au salvat miercuri de la moarte un copil de doi ani din Arges care s-a inecat cu o bomboana

- Copil salvat cu ajutorul informației. Ieri, in comuna Bughea de Jos, un copil de doi ani a fost salvat, la indicațiile dispecerului ISU, dupa ce copilul s-a inecat cu o bomboana. „Dispecer: Acum e bine, da? Respira? Apelant: Da! Respira! In cursul zilei de ieri, un apel pe numarul unic de urgența 112…

- Un pompier din Argeș a salvat un copil cu sfaturile date prin telefon parinților care au sunat la 112. Vezi convorbirea integrala: Dispecer: – Acum e bine, da? – Respira? Apelant: – Da! – Respira! ”In cursul zilei de ieri, un apel pe numarul unic de urgența 112 a fost preluat de dispecerul nostru plutonier…

- In cursul zilei de ieri, un apel pe numarul unic de urgența 112 a fost preluat de dispecerul plutonier major Burcea Adrian. Apelantul anunța ca un copil de numai doi anișori s-a inecat cu o bomboana, nu mai are nicio reacție și are nevoie urgenta de ajutor. Evenimentul a avut loc in localitatea Bughea…

- Un medic de urgenta de la Spitalul Municipal Sebes a fost amendat de jandarmi pentru ca ar fi sunat abuziv la 112. Incidentul a avut loc in iulie 2020, iar in ianuarie 2021 Judecatoria Sebes a pronuntat o hotarare in procesul deschis de cadrul medical.

- O tanara de 25 de ani, din localitatea Bughea de Jos, județul Argeș, a nascut sambata in ambulanța SMURD care o ducea la spital, relateaza Agerpres.OficialiiInspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș spun ca tanara ar cerutajutor medical pentru ca se simțea rau și ca ea nu ar fi știut ca…

- Zeci de animale au murit intr-un incendiu care a izbucnit, duminica, la o ferma din comuna Bughea de Jos. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, este vorba de o ferma mixta, in care erau crescute mai multe specii de animale. In interiorul constructiilor au…