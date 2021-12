Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani a fost ranit, sambata seara, in localitatea Turcoaia, județul Tulcea, de un glonț tras de polițiști, care a ricoșat, in timpul urmaririi unui șofer fara permis. Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea a transmis ca un politist de la Serviciul Rutier a sesizat prin apel…

- Un șofer fara permis a fost urmarit, sambata, in trafic, in Tulcea, iar pentru a-l opri polițiștii au tras focuri de avertisment și apoi asupra fugarului. Barbatul a suferit rani la glezna, dar un glonț a ricoșat și a lovit un copil in varsta de 13 ani, care se afla pe strada. Incidentul s-a produs…

- Un șofer fara permis a fost urmarit, sambata, in trafic, in Tulcea, iar pentru a-l opri polițiștii au tras focuri de avertisment și apoi asupra fugarului. Barbatul a suferit rani la glezna, dar un glonț a ricoșat și a lovit un copil in varsta de 13 ani, care se afla pe strada.

- Un minor de 13 ani care se plimba cu bicicleta in Tulcea ar fi fost ranit in abdomen de un glonte tras de polițiști aflați in urmarirea unui fugar, spun surse oficiale. La data de 11.12.2021, polițiști din cadrul IPJ Tulcea (Serviciul Rutier), in timp ce se aflau in serviciu, au efectuat semnal…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat in abdomen, din greseala, de politistii din Tulcea, dupa ce un glont a ricosat, informeaza G4Media.ro care citeaza surse judiciare. incidentul a avut loc in timpul unei misiuni de urmarire a unui sofer care incalcase legea.

- Incident grav, sambata seara, in localitatea Turcoaia din județul Tulcea, unde un copil de 13 ani a fost impușcat din greșeala de polițiștii care se aflau intr-o misiune de urmarire, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Incidentul…

- Copil de 13 ani a fost impuscat de un politist in timp ce acesta urmarea o persoana fara permis, se pare. Copilul se afla pe bicicleta.Acum copilul este la spital, udne are loc o interventie chirurgicala.

- Un copil de 5 ani a fost impușcat mortal in Statele Unite. Vinovat de tragedie este un adolescent de 13 ani. Tragedia a avut loc in orașul Brooklyn Park, statul Minnesota, in timp ce un grup de copii filmau un videoclip pentru rețelele sociale. Baiatul a fost arestat și plasat intr-un centru pentru…