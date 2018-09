Stiri pe aceeasi tema

- Interventie pe calea aerului pentru un adolescent, de 15 ani, ranit grav in urma unui accident rutier. Baiatul a fost transportat, in dupa-amiaza zilei de ieri, cu elicopterul SMURD de la un spital din Cahul in unul din Capitala.

- Un elicopterul a preluat de la Cogealac 56EMU un copil de 12 ani din Sinoie, adus de familie la C.P. Cogealac . Minorul prezenta arsura termica prin explozie tub spray pe aproximativ 20 din suprafata corpului, membru superior si partial membru inferior. Elicopterul l a transportat la Spital Grigore…

- Copilul de 11 ani a fost ranit grav la cap, luni, in timp ce juca fotbal impreuna cu mai multi prieteni pe un teren din Parcul Luceafarului din municipiul Calarasi. La un moment dat, incercand sa treaca printr-un gard in cautarea unei mingi, a ramas prins intre sarmele gardului, iar o bucata…

- Potrivit purtatorului de cuvant al SUUB, Silvia Nica, nu a fost depus niciun act oficial din partea celor care au protestat la conducerea spitalului. „S-au adunat cateva persoane care nu au depus nimic oficial la conducerea spitalului, nu se cunoaste in mod oficial ce doresc dumnealor. Nu…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au intervenit la 24 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, iar la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. La ora 13.11, un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila a fost solicitat pentru…

- Frumoasa bruneta de la Pro TV a fugit pentru cateva zile de canicula din Bucuresti tocmai in nordul tarii, in racoarea si veredeata dealurilor maramuresene. Pana la mult dorita vacanta pe litoral, Corina Caragea se relaxeaza pe plaiuri mioritice, bucurandu-se de frumusetile naturale si de bogatiile…

- Baiatul a fost diagnosticat cu insuficienta hepatica acuta si avea nevoie de intervenetii medicale care se puteau face doar in Capitala, astfel ca s-a decis transferul acestuia. Copilul a fost preluat de la spitalul din Chisinau, de catre medicii si paramedicii echipajului aerian SMURD Iasi, fiind dus…

- Un barbat de 57 ani din Targu-Carbunești, județul Gorj, a fost transportat duminica la Bucuresti cu elicopterul SMURD, dupa ce a cazut din cires si și-a fracturat coloana, transmite Mediafax.Potrivit reprezentantilor Spitalului de Urgența Targu-Carbunești, dupa ce a fost stabilizat, barbatul…