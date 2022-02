Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in zona Santana din Arad. O mașina in care se aflau mai mulți copii s-a rasturnat intr-un sens giratoriu. Unul dintre minori, in varsta de 8 ani, a murit pe loc in impactul puternic.

- Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad.

- In dimineața zilei de 20 februarie a.c., in jurul orei 7,10, un barbat de 44 de ani, din județul Bihor, a condus un autoturism cu șapte locuri pe D.N. 79, dinspre Oradea spre Arad, iar la intersecția cu D.J. 792/C, a acroșat cu roțile din partea stanga bordura sensului giratoriu, rasturnandu-se in afara…

- O mașina in care se aflau șapte pasageri, dintre care 6 erau copii, s-a rasturnat duminica dimineața in afara parții carosabile, dupa ce șoferul, in varsta de 44 de ani, a dat peste bordura sensului giratoriu de la o intersecție, din județul Arad. In urma impactului, un copil de 8 ani a murit, iar alți…

- In dimineata zilei de 20 februarie a.c., in jurul orei 7,10, un barbat de 44 de ani, din judetul Bihor, a condus un autoturism cu sapte locuri pe D.N. 79, dinspre Oradea spre Arad, iar la intersectia cu D.J. 792 C, a acrosat cu rotile din partea stanga bordura sensului giratoriu, rasturnandu se in afara…

- Un accident rutier mortal a avut loc, azi, 29 ianuarie, pe DN 22 D.In cauza, politistii au intocmit dosar penal si in continuare efectueaza cercetari.Oficial de la IPJ Tulcea In seara zilei de 28 ianuarie 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22…

- ACCIDENT pe Autostrada A10 Sebeș – Turda. Doua persoane ranite dupa ce o mașina s-a rasturnat, in zona Oiejdea Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 11:50, pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, in zona Oiejdea. Din primele informații, doua persoane au fost ranite dupa ce un autoturism s-a rasturnat. …

- Laszlo Farkas a murit la 51 de ani intr-un accident de mașina pe data de 4 decembrie, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens. Accidentul care i-a rapit viața solistului și cel care s-a numit printre fondatorii trupei Quo Vadis a avut loc pe Drumul National 56, la intrare in Timisoara.