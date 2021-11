Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in urma cu circa o ora, pe DN 79, la ieșirea din localitatea Oradea spre Nojorid, eveniment in care au fost implicate 6 persoane, din care doi minori, aflate intr-un microbuz și un autoturism. "Pentru salvarea victimelor, la fața locului s-au deplasat de urgența patru…

- Nr. 235 Oradea, 20.10.2021BULETIN DE PRESAO minora a fost transportata la spital in urma unui incendiuprodus in comuna Abram O adolescenta din Satu Barba a ajuns la spital in urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de conductori electrici improvizati. In dimineata zilei de miercuri, 20 octombrie…

- Vineri, la ora 17.30, Poliția Municipiului Caransebeș a fost sesizata prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe Centura ocolitoare a Municipiului Caransebeș. Din primele cercetari s-a stabilit ca accidentul s-a produs pe DN 6, Centura Caransebeș, km 456, in accident fiind implicate un…

- Traseul viitorului drum expres Arad - Oradea a fost stabilit, iar presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca, a anuntat, joi, ca a semnat certificatul de urbanism pentru realizarea lucrarilor. Conform CJ Arad, viitorul drum, cu o lungime de 119 kilometri, va trece prin localitatile aradene…

- O persoana a murit și 5 au fost ranite dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent pe o șosea din județul Bihor. Doua persoane au ramas incarcerate. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor anunța ca accidentul s-a produs marți dupa-amiaza pe DN19…

- Un copil din California a murit dupa s-ar fi infectat cu o amiba din apa unui lac. Intalnita in ape dulci și numita Naegleria fowleri, amiba se hranește cu creierul uman și de cele mai multe ori provoaca decesul. Baiețelul de șapte ani a ajuns la spital cu dureri severe de cap și cel mai probabil,…