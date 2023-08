Stiri pe aceeasi tema

- O noua salva de rachete rusesti a fost lansata asupra Ucrainei, sambata seara, lovind in special cladirile companiei aeronautice Motor Sich, al carei control a fost preluat in 2022 de statul ucrainean pentru "importanta strategica" a acesteia in efortul de razboi, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir…

- UPDATE 10:45 - Ucraina confirma inceperea discuțiilor de paceUcraina a confirmat luni ca in Arabia Saudita vor incepe in august convorbiri, cu interventia reprezentantilor internationali, care, potrivit Kievului, vizeaza restabilirea unei "paci juste" in conformitate cu "formula ucraineana", transmite…

- Un “atac cu rachete” a ranit patru persoane si a avariat “infrastructuri critice” la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP. “In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (…) O persoana in stare grava a fost evacuata…

- Trei persoane si-au pierdut viata la Liov, dupa un atac cu rachete asupra unei cladiri rezidentiale, a anuntat Andrii Sadovyi, primarul acestui oras din vestul Ucrainei. Totodata, mai multe persoane au avut de suferit, iar zeci de apartamente au fost distruse.

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 56 ranite intr-un atac rusesc marti asupra unui restaurant popular din Kramatorsk, singurul oras mare din estul Ucrainei controlat de Kiev, au anuntat miercuri serviciile de salvare, potrivit France Presse. Printre morti figureaza trei copii, a indicat Serviciul…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 20 au fost ranite in urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, potrivit Sky News.

- Rusia ia in calcul un atac terorist de amploare in sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zona sanitara" pustie, iar in acest scop a incercat sa atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog, a declarat joi Mihailo Podoliak, un consilier al presedintelui ucrainean, citat de publicatia…

- Potrivit autoritaților militare de la Kiev, au fost lovite blocuri de locuințe și o clinica medicala. Inițial acestea au susținut ca doi copii au fost...