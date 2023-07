Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.

- Pavlo Kirilenko, guvernatorul regiunii Donețk, a declarat ca forțele militare ruse au atacat un rezervor de apa din localitatea Kostiantnivka, intr-o zona din Donețk aflata sub controlul armatei ucrainene, conform orange.ro. Un copil a fost ucis, iar alte șase persoane, printre care trei copii, au fost…

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. Intr-un comunicat remis, joi dimineata, administratia…

- Trei persoane, printre care un copil de 13 ani, au decedat, iar alte 3 au fost traumatizate intr-un grav accident rutier produs cu puțin timp in urma pe traseul R-20, intre localitațile Step-Soci și Chiperceni din raionul Orhei.

- Un atac cu racheta asupra unei scoli dintr-o localitate aflata in apropierea liniei de front din estul Ucrainei, in regiunea Donetk, s-a soldat vineri cu moartea a doua femei, inclusiv o profesoara, si ranirea a sase persoane, a anuntat politia ucraineana, potrivit Reuters.

- Trei mașini s-au ciocnit sambata, 10 iunie, pe DN 1D, in judetul Prahova. In urma impactului, șase persoane au fost ranite, intre care un copil de 12 ani și o femeie careia i s-a amputat brațul, potrivit unui comunicat transmis de ISU Prahova, citat de News.ro.Accidentul s-a produs in zona localitatii…

- Trei persoane au fost ranite in Rusia, dupa ce o drona a lovit un bloc de locuințe. Incidentul a avut loc in regiunea Voronej, din sudul Rusiei. Potrivit imaginilor agențiilor de presa, drona a lovit un bloc de locuințe.

Trei persoane, intre care un copil de trei ani, ranite intr-un accident produs pe DN2 E85. Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs duminica, pe DN2 E85, in afara localitatii Oreavul. Una dintre victime este un copil in…