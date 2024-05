Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din Ghana a fost recunoscut oficial ca fiind cel mai tanar pictor masculin din lume. Mama lui a declarat pentru BBC ca este mandra de capacitatea artistica a fiului ei și spera ca va putea lua cu asalt lumea artei.

- ACCIDENT pe DJ 107, la Unirea, intre o mașina și o caruța trasa de cai. Un copil de 9 ani a ajuns la spital, cu atac de panica ACCIDENT pe DJ 107, la Unirea, intre o mașina și o caruța trasa de cai. Un copil de 9 ani a ajuns la spital, cu atac de panica Un copil de 9 ani a ajuns la spital cu atac de…

- Actorul și scenaristul Florin Calinescu susține ca lansarea medicului Catalin Cirstoiu in cursa pentru Primaria Generala ar fi fost un gest disperat facut de liderii coaliției pentru ca nu lasa impresia ca nu au nicio soluție. Catalin Cirstoiu dezvaluie ca si-a scris demisia dupa incendiul de la Colectiv…

- Tragedia s-a abatut asupra unei familii din județul Arad, unde un copil in varsta de doi ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut intr-un bazin de colectare a apei. Echipajele medicale ajunse la locul incidentului au declarat decesul micuțului. Incidentul a fost anunțat la numarul unic de urgența 112.…

- Doi adulți și un copil de 5 luni au ramas cu mașina in zapada pe un drum impracticabil din Șureanu. A intervenit Salvamont Alba Doi adulți și un copil de 5 luni au ramas cu mașina in zapada pe un drum impracticabil din Munții Șureanu. Au fost salvați de salvamontiști. Alarma a fost data in jurul orei…

- Natalia Intotero, ministrul Familiei, a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre cazul de viol de la școala Nicolae Titulescu din București. „Revolta am simțit”, a spus ministrul, care a adaugat ca toți copiii care au o problema sa sune la numarul…

- Ministerul Educației reacționeaza la cateva ore dupa ce informația ca un copil de 8 ani de la o școala din București a fost violat de doua ori de colegi mai mari a aparut in spațiul public.

- Un copil de patru ani din comuna Albești, județul Botoșani, a avut parte de un sfarșit tragic! Baiatul a fost gasit mort, dupa ce s-a inecat intr-o groapa cu apa. Tatal micuțului era plecat la munca in Spania.