- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un minor a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un minor a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc luni, 14 august 2023, in jurul orei 19.00,…

- Accident in Alba Iulia. Un copil de 13 ani a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni Un copil a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni, in Alba Iulia. A suferit leziuni ușoare. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca accidentul s-a produs la data de 15 august 2023, in jurul orei 19.00.…

- La data de 1 august 2023, in jurul orei 23.00, un barbat de 73 de ani, din Alba Iulia, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, pe DJ 107, in direcția Alba Iulia- Teleac, ar fi fost acroșat, cu oglinda din partea dreapta, de un autoturism care circula in aceeași direcție și era condus de un tanar de 20…

- La data de 31 iulie 2023, in jurul orei 19.15, un barbat de 56 de ani, din comuna Roșia Montana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, pe raza localitații Bucium Cerbu, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, un barbat și…

- Un barbat de aproximativ 70 de ani, care circula cu bicicleta, a fost accidentat, duminica, de un autoturism, in zona unei treceri de pietoni de pe strada Al. I. Cuza din Alba Iulia (zona noului mall). Acesta primește ingrijiri medicale la fața locului, fiind conștient și cooperant. Cercetarea la fața…

- In dupa amiaza zilei de 21 iunie 2023, in jurul orei 16.10, polițiștii din Blaj au fost sesizați de o femeie din Blaj, cu privire la faptul ca fiul ei a fost victima unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat faptul ca minorul in varsta de 14 ani, din Blaj, in timp ce se deplasa cu bicicleta,…

- La data de 18 mai 2023, in jurul orei 15.20, o tanara de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Alba Iulia, a surprins si accidentat un barbat de 54 de ani, din Zlatna, care era angajat in traversarea strazii, prin loc nepermis. Ambele persoane implicate…

