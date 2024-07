Un copil a dat foc școlii. S-a răzbunat, după ce a fost lăsat repetent Un eveniment surprinzator și alarmant s-a petrecut in comuna Devesel, județul Mehedinți, unde un elev de 14 ani a dat foc școlii gimnaziale la care invața. Tanarul a recurs la acest act dramatic ca forma de razbunare, dupa ce a aflat ca nu a promovat anul școlar. Incidentul a avut loc in toaleta școlii, unde […] The post Un copil a dat foc școlii. S-a razbunat, dupa ce a fost lasat repetent appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

