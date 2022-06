Un copil a căzut în apă, la Târlișua! UPDATE: Micuțul a murit Un copil a cazut in apa pe raza localitații Tarlișua. Echipajul de pompieri ajuns la fața locului l-a scos din apa in stop cardio-respirator, iar in cele din urma echipajul medical a declarat decesul. Baiețelul are in jur de 8-9 ani și a cazut in apa raului care traverseaza Tarlișua. Acesta a fost cautat de polițiști, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de pompieri, precum și de scafandrii Detașamentului de Pompieri Bistrița. Copilul a fost gasit și scos din apa de un echipaj de pompieri. A fost mai apoi preluat de echipajul de prim ajutor SMURD in stop cardio-respirator. Paramedicii au… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de opt ani din comuna Tarlisua a murit, sambata seara, dupa ce a cazut in albia raului Ilisua, ce traverseaza localitatea, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud.Mai multe echipaje de interventie din cadrul ISU au intervenit in…

- Copilul, in varsta de opt ani din comuna Tarlisua, a cazut sambata seara in albia raului Ilisua, ce traverseaza localitatea. Copilul a fost gasit și scos din apa de catre pompieri in stop cardio-respirator, insa, din pacate, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, potrivit site-ului local Bistrițeanul.…

- Un baiat de aproximativ 9 ani și-a pierdut viața sambata seara, dupa ce a cazut in apa raului Tarlișua și s-a inecat. Mai multe echipaje de interventie din cadrul ISU Bistrița-Nasaud și IPJ Bistrița-Nasaud au efectuat sambata seara o misiune de cautare a unui baiețel in varsta de aproximativ 8-9 ani…

- Un copil a cazut in apa pe raza localitații Tarlișua. Echipajul SMURD ajuns la fața locului l-a scos din apa in stop cardio-respirator, iar in aceste momente ii aplica manevre de resuscitare. Baiețelul are in jur de 8-9 ani și a cazut in apa raului care traverseaza Tarlișua. Acesta a fost cautat de…

- Un baiețel in varsta de aproximativ 8-9 ani a cazut in apa raului de pe raza localitații Tarlișua. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul ISU Bistrița-Nasaud și IPJ Bistrița-Nasaud. Baiețelul a fost scos din apa de catre un echipaj de pompieri, in stop cardio…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, incidentul s-a produs in cartierul Razboieni.„Femeia a fost preluata de catre un echipaj SMURD in stare comatoasa, cu multiple traumatisme, avand functii vitale.In timpul transportului spre spital, echipajul SMURD a primit…

- Salvatorii, polițiștii și inspectorii ITM au fost solicitați aseara in Parva. In timp ce traversa raul Rebra, cu un utilaj, un barbat a cazut in apa. Din fericire, a putut fi salvat. Un apel la 112 solicita aseara intervenția salvatorilor pe raul rebra, in localitate Parva. In zona Valea Scarișoara,…

- O femeie in varsta din Tarlișua s-a ales cu arsuri pe fața și maini dupa ce a incercat sa stinga un incendiu ce-i amenința gospodaria. Un echipaj medical SMURD intervine la fața locului, fiind solicitat și un elicopter. O femeie de 72 de ani din Tarlișua este a treia victima din acest „sezon” a incendiilor…