- Un copil in varsta de 10 ani a fost ranit, la joaca, dupa ce coarda unei tiroliene s-a rupt. Accidentul s-a produs intr-un parc de recreere din Craiova, unde copilul a cazut de la o inalțime de 8 metri. Baiatul a suferit cateva leziuni și a fost internat in spital, iar Poliția a deschis o ancheta. Baiatul…

- Un mic incident a avut loc in cursul zilei de miercuri, 4 aprilie, pe Mesteacan, in care a fost implicat un tir. Se pare ca soferul a avut probleme intr-una din curbele din zona. Din tir au cazut mai multe lazi in care se aflau sticle cu bere. Incidentul a dus la formarea de coloane de masini pe ambele…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- Accident rutier grav in jurul orei 10.00 pe Valea Oltului, la kilometrul 207 in apropierea orașului Brezoi. Un autotuism inmatriculat in județul Valcea care se deplasa in sensul de mers Sibiu-Ramnicu Vilcea, pe fondul neadaptarii vitezei a patasit partea carosabila ...

- Dupa o succesiune de curbe pe DN66 Sardanesti, un tanar de 21 de ani a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Si el si pasagera din dreapta, tot de 21 de ani, au fost raniti usor fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza…