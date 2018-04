Un copac a fost salvat cu perfuzii

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu, autorul unui gol magistral in victoria cu Poli Iași, 1-0, a comentat victoria care a dus-o pe FCSB pe primul loc. "Nu mai inscrisesem de mult din lovitura libera, dar e important ca am caștigat acest meci greu. Este normal sa fie nervi, se simte presiune la majoritatea jucatorilor.…

- Un turist din Republica Moldova, care cobora sambata, cu placa de snowboard, din Masivul Postavarul, ar fi pierdut traseul marcat din cauza cetii si s-a ratacit, apeland numarul de urgenta 112, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Agentul de poliție Ciobotaru George a salvat viața unui om ce a incercat sa se spanzure. Marti, in timp ce se afla in timpul liber, polițistul a fost sunat de un localnic, care l-a anunțat ca un barbat intenționeaza sa se spanzure de balustrada unui pod, din localitatea Pochidia, județul Vaslui.…

- Un pompier aflat in timpul liber a sarit in ajutorul unor localnici din Amara a caror gospodarie fusese cuprinsa de flacari. Plt. Adjutant Vasile Gheorge a salvat din foc un barbat in varsta de 80 de ani.

- Un agent de proximitate din orasul Baia Sprie a salvat viata unui barbat care locuia singur, imobilizat la pat in urma unui accident vascular, a informat, joi, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Maramures. Conform sursei citate, agentul Cristian Petrovan, politist de proximitate in cadrul Politiei…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Dwayne ''The Rock'' Johnson si-a indemnat fanii sa isi ajute semenii care se confrunta cu momente dureroase amintind de faptul ca la varsta de 15 ani a salvat viata mamei sale in timpul unei tentative de sinucidere, relateaza joi Press Association. In timpul filmarilor…

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 9-7. Simona Halep este eroina actualei editii a Australian Open. Numarul 1 mondial a oferit un nou meci epic, dus dincolo de limita tie-break-ului. Stire in curs de actualizare. SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 7-7, au trecut…