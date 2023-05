Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii, se pare ca un autoturism a luat foc in localitatea Valea Lupului. La fata locului intervin pompierii ieseni si un echipaj medical…https://www.bzi.ro/un-autoturism-a-luat-foc-in-valea-lupului-pompierii-intervin-4710400 Articolul…

Un copac a cazut, luni, peste trei masini parcate in municipiul Iasi, potrivit news.ro.ISU Iasi intervine, luni, pentru indepartarea unui copac care s-a rupt si a cazut peste trei masini parcate.

- Un copac a cazut, luni, peste trei masini parcate in municipiul Iasi. ISU Iasi intervine, luni, pentru indepartarea unui copac care s-a rupt si a cazut peste trei masini parcate. Incidentul s-a produs in municipiul Iasi, pe str. V. Alecsandri. In urma incidentului nu s-au inregistrat victime, doar pagube…

- Un copac s-a rupt in urma vijeliei care a lovit Clujul, duminica seara. Clujul e sub Cod Portocaliu de furtuna și vijelii.”Pompierii de la Detașamentul 2 se vor deplasa cu o autospeciala pentru a degaja un copac cazut pe Aleea Clabucet. S-a specificat in apelul de urgența faptul ca respectivul…

- VREME REA… Rafalele de vant au creat panica de dimineața in Barlad! Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala și un echipaj specializat pentru degajarea unui arbore doborat de vant in apropierea uni bloc de locuințe. Din fericire nu au fost inregistrate victime. „La sosirea echipajului…

- Furtuna a maturat municipiul Botoșani. Un copac a cazut peste doua mașini parcate. Pompierii au taiat arborele, bucata cu bucata In aceasta dimineața, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea unui copac cazut pe doua autoturisme, care erau parcate pe strada Dimitrie Branza din municipiul…

- Un sofer a avariat cu masina pe care o conducea, in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, sase autovehicule parcate, dupa care a parasit locul faptei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati, in jurul orei…