Un copac a căzut peste o femeie, în Parcul IOR din Capitală FOTO Un arbore de dimensiuni mari s-a rupt și a distrus o banca din IOR pe care se afla o femeie in varsta. Un copac uscat a cazut peste o banca din Parcul IOR din București pe care se afla așezata o femeie in varsta de 92 de ani. Aceasta a fost ranita și a fost deja luata de ambulanța. Primul ajutor a fost acordat de oamenii din parc, inclusiv de cineva care era de profesie doctor și care i-a luat pulsul pana a venit Salvarea. Poliția a sosit la fața locului și a delimitat zona. De asemenea, au venit și mașinile Primariei pentru a indeparta copacul și banca distrusa. Rana era destul de grava pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

