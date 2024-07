Queens of the Stone Age și-a anulat concertul de la Electric Castle

Trupa Queens of the Stone Age nu va mai concerta la Electric Castle. Reprezentanții acesteia au anunțat pe Instagram că liderul trupei, Josh Homme, are probleme de sănătate și trebuie să se întoarcă de urgență în Statele Unite ale Americii pentru o intervenție chirurgicală. [citeste mai departe]