Un controversat pensionar SRI, director al Palatului CFR In urma trocului politic, Palatul CFR de langa Gara de Nord, cladirea unde se afla Ministerul Transporturilor și o mulțime de companii de sub tutela acestuia, are de vreo doua luni un director pensionar militar extrem de controversat. Combinatorul de pe Giulești Palatul CFR de langa Gara de Nord este administrat de vreo zece ani de o firma avand ca unic acționar Ministerul Transporturilor-Grup Exploatare și Intreținere Palat CFR (GEIP) SA. La inceputul lunii martie 2022, a fost numit director al acestei societați un personaj extrem de controversat. Este vorba de Petre Ungureanu cunoscut in zona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate. Astazi prezentam declaratia…

- Stefania-Gabriella Ferencz, secretar general al MAI si persoana apropiata de Emil Boc, a fost numita pentru un mandat de patru luni in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Infrastructura Rutiera (CNAIR), pentru care leafa lunara este de 13.215 lei. Ferencz are venituri si de la MAI,…

- Magistratii Curtii de Apel au anulat raportul inspectorilor care il acuzau de conflict de interese administrative. Razvan Timofciuc, consilier local din partea USR, a castigat procesul deschis impotriva sa la Curtea de Apel Iasi de catre Agentia Nationala de Integritate, care l-a acuzat de conflict…

- In fata Curtii de Apel a inceput ieri procesul prin care consilierul local USR Razvan Timofciuc contesta raportul inspectorilor de integritate. Acestia considera ca Timofciuc s-a aflat in cursul mandatului trecut in conflict de interese, fapt pe care consilierul il contesta. Raportul Agentiei Nationale…

- Imediat dupa ce PSD a revenit la guvernare a inceput campania de plantare masiva a oamenilor de la partid in posturi bine remunerate. Un exemplu elocvent de ciolaniada pe bani publici este al fostului purtator de cuvant al Vioricai Dancila, Nelu-Vasile Barbu, cel care prezenta starea vremii la postul…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate. In editia de astazi,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,35- pe an, de la 4,34- miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013 -…

- Sarah Adriana Nica, membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord, detine trei terenuri, trei autoturisme, o casa si un apartament. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai…