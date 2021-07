Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de cadeți a susținut un stagiu de pregatire centralizata, care s-a finalizat cu doua partide de verificare disputate la Bratislava, cu selecționata similara a țarii gazda – Slovacia. In lotul condus de antrenorul principal Attila Horvath a fost selecționat și un handbalist prahovean,…

- Bogdan Neagu este transportatator de autovehicule și a ramas blocat pe autostrada aproximativ 19 ore. ”A fost o imagine apocaliptica. Acoperișuri de case, stalpi de inalta tensiune rupți, TIR-uri rasturnate de vant, grindina de dimensiunea unei mingi de tenis.Sunt transportator de autovehicule. Toate…

- Un tanar din Targu Neamt a disparut misterios la granita dintre Slovacia si Ungaria, nemaiintorcandu-se la masina dupa ce a plecat sa cumpere apaDespre Petrisor Pipirigeanu nu se mai stie nimic din seara zileri de duminica, 20 iunie 2021, cand era in localitatea slovaca Veky Kamenec, in apropierea vamii…

- 16 straini au vrut joi sa iasa ilegal din Romania, pe la frontiera Borș II. Politistii de frontiera de acolo au transmis ca au depistat șaisprezece cetateni din Irak, Somalia, Turcia și Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu mobila.

- Autoritațile romane pregatesc vanzarea participației pe care o dețin la ruinele combinatului Krivoi Rog din Ucraina și in acest sens s-a elaborat un memorandum care probabil va fi aprobat in ședința de Guvern de saptamana viitoare. Implicarea Romaniei in construcția combinatului ucrainean dateaza de…

- Antrenorul campioanei Arcada Galati, Sergiu Stancu, a fost instalat, luni, in functia de selectioner al echipei nationale de volei masculin a Romaniei. Anuntul a fost facut printr-un comunicat de presa al Federatiei Romane de Volei. „Sergiu Stancu, antrenorul campioanei ultimilor trei ani, Arcada Galati,…

- Dupa o perioada in care a stat alaturi de familie, Dana Rogoz și fiica ei au parasit din nou Romania, pentru a merge in Slovacia, acolo unde actrița filmeaza pentru un lung metraj. Nici de aceasta data, soțul și baiețelul nu le-au insoțit pe fete. „Gata, ne suim in avion! Doamne, ce a mai plans Vlad…

- In cadrul unei operațiuni comune intre Poliția Romana, Poliția din Cehia și Poliția din Slovacia, acțiunea TOVARYS, desfașurata de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații...