- Anton Pisaroglu, consultantul politic angajat in timpul campaniei fostului șef al PSD, Viorica Dancila, la prezidențiale, a declarat, pentru Europa Libera, ca ar putea da in judecata partidul pentru neplata serviciilor furnizate.

- Sorin Grindeanu As imparti perioada in care a fost presedinte Liviu Dragnea in PSD in doua perioade. Primul an, primul an si jumatate, a asezat foarte bine partidul pentru alegerile locale si parlamentare din 2016 si le-am castigat. A stiut foarte bine sa organizeze PSD, ceea ce arata o capacitate…

- Victor Ponta reactioneaza la postarea deputatului USR Claudiu Nasui, cel care arata ca liberalii, de cand au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Fostul premier sfatuieste USR sa ia exemplul Pro Romania, care ar fi o alternativa la…

- Reprezentantii PSD au lansat un atac virulent la adresa Puterii, sustinand ca "raul produs de guvernarea PNL in economie se numara in sute de mii de joburi disparute, dar Iohannis, Orban și Cițu pierd timpul in ședințe inutile". "Romania a pierdut 400.000 de joburi de la declanșarea crizei…

- Polițiștii din Salaj fac, luni, percheziții la sediul site-ului Salajeanul, deținut de familia Coța, anunța ziaruldesalaj.ro. Daniela Gabriela Cota a fost consilier de stat pe probleme de tineret și sport in guvernul condus de Viorica Dancila și a fost apropiata de Liviu Dragnea.Procurorii…

- Subiectul trecerii proiectului autonomiei Tinutului Secuiesc de Camera Deputatilor, prin adoptare tacita, a provocat agitatie nu doar pe scena politica dar si in PSD, unde, mai multi lideri fideli fostei conduceri, cu Viorica Dancila in frunte, s-au lansat intr-un atac la adresa lui Marcel Ciolacu.…

- Parlamentarii PSD, Pro Romania si ALDE ameninta de cateva zile ca vor vota impotriva decretului presedintelui de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta. PMP si UDMR critica ordinul, dar mentioneaza ca il vor vota. Argumentele „contra" sunt aceleasi, de parca Ponta posteaza pe Facebook sub pseudonimul…