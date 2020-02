Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Citeste si: Coronavirus a facut peste 800 de victime. Chinezii au gasit tratamentul salvator…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- De asemenea, Rusia va evacua cetatenii sai din Wuhan, epicentrul epidemiei din China si a suspendat trenurile directe catre statul in care bilantul deceselor din cauza virusului ucigas a ajuns la 361. Rusia, care imparte cu China o granița de 4.300 de kilometri lungime, a raportat primele…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 17 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit news.ro”In perioada 11 - 17 ianuarie…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- La mijlocul lunii decembrie, la sediul nostru istoric a avut loc o prezentare extinsa a Strategiei Industria 4.0 in acord cu evoluția tehnologica pe plan internațional, realizata de prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Gheorghe I. Gheorghe, președintele Secțiunii Cercetare-Dezvoltare-Inovare a Camerei de Comerț…

- Vanzarile de software si servicii digitale, in Romania, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obisnuita din luna noiembrie, in timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%, releva o analiza de specialitate, realizata de unul dintre furnizorii de solutii de monetizare…

- In urma publicarii raportului IQVIA "Evaluarea inovatiilor terapeutice centrate pe pacient" ("Assessing Person-Centered Therapeutic Innovations"), Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) se alatura eforturilor Federatiei Europene a Industriilor si Asociatiilor Farmaceutice…