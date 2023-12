Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 250 de kilometri de autostrada și drum expres vor fi finalizați in 2024: ”De foarte mult timp nu s-a mai intamplat acest lucru in Romania” Aproape 250 de kilometri de autostrada și drum expres vor fi finalizați in 2024: ”De foarte mult timp nu s-a mai intamplat acest lucru in Romania” Marcel…

- Guvernul a anunțat aprobarea mandatului de negociere pentru contractul de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, in valoare de 600 de milioane de euro, care vor merge pentru finalizarea Autostrazii A7. Marcel Ciolacu a oferit inaintea ședinței executivului, mai multe detalii despre…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca „nu se lasa pana nu termina cu pacanelele”. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat, marți seara, la Romania TV, ca „nu se lasa pana nu termina cu pacanelele”, explicand ca dependența de jocuri de noroc e precum alcoolismul și drogurile. El a…

- Un subiect “scormonit” de Marcel Ciolacu, ca multe altele, fara logica sau fundament economic și nici macar politic … chiar din contra. O “isterie” naționala provocata, cel mai probabil intenționat, pentru a distrage atenția opiniei publice de la adevaratele probleme ale societații romanești. De foarte…

- Romania ar putea avea un impozit progresiv dupa ce țara noastra iși va termina restanța de a digitaliza ANAF, declara premierul Marcel Ciolacu.Intrebat de cand va putea Romania sa aiba un impozit progresiv, Ciolacu a raspuns: „in primul rand, dupa ce iși termina Romania, statul roman, restanța de…

- Premierul roman Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. In acest sens el a dat exemplul ”companiilor care aveau sediul…

- Circulația pe secțiunea de autostrada Nușfalau-Suplacu de Barcau se deschide joi. „Se mai inchide o borna si vom avea peste 1.000 de kilometri dati in folosinta, de autostrada, drum expres”, afirma premierul Marcel Ciolacu.

- Este o premiera pentru ca fiecare din cele trei documente se refera la cate o provincie istorica: Muntenia, Moldova si Transilvania. Sunt contracte de proiectare si executie cu termene cuprinse intre doi ani si jumatate si 4 ani, a spus Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: Prima inaugurare de…