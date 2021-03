Un constănțean s-a dus 800 de km cu trenul, la Arad, ca să se vaccineze: „Zilnic vin la noi din alte județe” Un barbat cre locuiește in Constanța a traversat toata Romania de la est la vest ca sa se vacineze impotriva coronavirusului. A vrut sa faca asta cat mai repede și doar la Arad a mai gasit loc, scrie portalul de știri aradean Aradon . Programarea a fost facuta de barbat la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența – Gradiște. Constanțeanul s-a programat in luna ianuarie, pe platforma de vaccinare, in momentul in care s-a deschis campania de vaccinare pentru cei din etapa a II-a, lucratori din domenii esențiale și bolnavi cronici. Barbatul, care avea afecțiuni ce l-ar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul centru de vaccinare din țara, care va fi deschis non stop, va fi in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența din Timișoara și va avea patru fluxuri pe zi și patru fluxuri pe noapte. Prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, a anunțat ca din 23 martie, in județ vor ajunge noi doze…

- Primul centru de vaccinare din Romania care va funcționa in regim non-stop va fi deschis la Timișoara, la Spitalul Județean de Urgența. Anunțul a fost facut de prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, pe pagina sa de Facebook. El spune ca incepand cu 23 martie in Timiș vor ajunge noi doze din vaccinul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge la un numar de 10 milioane de persoane imunizate, „chiar cu a doua doza”. Conform datelor prezentate…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca in București, unde acum sunt 22 de puncte de vaccinare, se vor mai deschide alte doua, saptamana viitoare, a informat Digi24. Totodata, medicul militar a precizat ca se analizeaza posibilitatea deschiderii altor centre de vaccinare in…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca a doua etapa de vaccinare va incepe in data de 15 ianuarie, iar programarea va putea fi facuta pe platforma, personal, prin medicul de familie, prin serviciile de call-center sau prin directiile de asistenta sociala din cadrul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apreciaza ca pana acum campania de vaccinare in Romania „a mers destul de ok”, el spunand ca „nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost in Europa“. „Pentru mine campania merge bine. Nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost…

- Valeriu Gheorghița a reiterat ca sunt puține contraindicații legate de vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa aiba incredere in personalul medical și sa se informeze din sursele potrivite pentru a lua decizia cea mai buna cu privire la sanatatea lor. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19…