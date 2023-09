Stiri pe aceeasi tema

- USR transmite sambata ca unul consilierii sai locali, Daniel Raducanu, ar fi fost agresat fizic și talharit de membrii familiei primarului PSD din Nițchidorf (Timiș). PSD Timiș transmite faptul ca Daniel Raducanu a fost inștiințat ca desfașoara o afacere ilegala, pe un teren care nu ii aparține. Din…

- Zalau. Scandal intre mai multe persoane de etnie rroma, aplanat cu operativitate de polițiștii salajeni. Indivizii s-au certat și batut de la unele datorii mai vechi. Miercuri, 12 iulie, in jurul orei 09.55, Poliția Municipiului Zalau a fost sesizata prin apel S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca,…

- Scandal in miez de noapte intr-o parcare din Cerneteaz. Un tanar de 32 de ani a ajuns la spital dupa e a fost batut cu bestialitate de patru indivizi. Agresorii sunt cercetați penal și au fost reținuți.